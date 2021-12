Suspeito de matar irmão de vice-prefeito é preso em Euclides da Cunha

Jânio dos Reis Santos, conhecido como "Geninho", foi preso em Euclides da Cunha, a 326 quilômetros de Salvador, suspeito de ter assassinado Emmanuel Macedo Campos, o "Manelão", irmão do vice-prefeito do município. A prisão foi realizada por policiais da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) na sexta-feira, 22, mas a Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira, 25.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu no dia 8 de setembro, quando Geninho deu vários golpes de facão na vítima, que estava em sua fazenda, na zona rural de Tucano. Manelão ainda foi socorrido para o Hospital Municipal de Tucano e depois transferido para Feira de Santana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

