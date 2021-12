Suspeito de matar integrante de grupo rival é preso em Itabuna

Ramilton Souza Santana, conhecido como “Barriga” foi preso nesta terça-feira, 16, na cidade de Itabuna (distante a 454 km de Salvador), no sul do estado, suspeito de envolvimento no assassinato de George Costa Alves dos Santos, o “Belisco”, e da tentativa de homicídio contra Enock Ferreira dos Santos.

De acordo com a Polícia Civil, ele teve o mandado de prisão preventiva cumprido por policiais da Delegacia de Homicídios (DH/Itabuna). O crime aconteceu em setembro de 2018, no conjunto habitacional Pedro Fontes l, naquela cidade.

Ainda segundo as investigações, Ramilton integra uma facção criminosa na região e agiu na companhia de um adolescente, que foi apreendido. A ação criminosa teria sido motivada por uma disputa entre grupos rivais. Ele segue preso e à disposição da Justiça.

