Suspeito de matar filha e ferir filho é encontrado morto em Lauro de Freitas

Lucival de Oliveira Rodrigues, conhecido como "Buti da Rifa", que estava desaparecido após matar a filha de 11 anos e ferir o filho de cinco, no domingo, 7, em Muritiba, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira, 10, em um condomínio, no bairro de Caji, em Lauro de Freitas.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da Delegacia Territorial (DT/Muritiba) receberam a informação de que Lucival estava escondido no endereço e já o encontraram sem vida. A 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga) expediu as guias para remoção do cadáver e perícia do local.

Entenda o caso

Neste domingo, 7, Lucival matou a filha e agrediu o filho durante uma briga com a esposa, Darlene dos Santos Magalhães. A menina de 11 anos foi atingida enquanto tentava separar a briga dos dois.

