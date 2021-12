Suspeito de matar ex-mulher com foice é preso

Edilson de Jesus Alves, conhecido como “Grande”, de 47 anos, suspeito de matar a ex-mulher Vânia Lúcia de Jesus Silva, 39, com golpes de foice no dia 30 de setembro, no município de Caem (a 361 km de Salvador), foi preso na última sexta-feira, 17.

De acordo com delegado Eduardo Brito, da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jacobina), Edilson matou Vânia por não aceitar a separação. No dia crime, o suspeito ingeriu bebidas alcoólicas e foi até a casa da ex.

Ele foi transferido para o Complexo Policial de Jacobina, onde permanece à disposição da Justiça. A investigação terá continuidade na Delegacia Territorial (DT) de Caem.

