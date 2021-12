Suspeito de matar estilista é preso em Itabuna e confessa crime

Foi preso nesta sexta-feira, 10, o suspeito de matar o estilista Marivaldo Ramos, conhecido como Mar Ramos. Jerry Vitor Rocha dos Santos foi capturado por agentes da Delegacia de Homicídios na rodoviária de Itabuna, no Sul do estado, quando tentava fugir para São Paulo.

Com ele, foram encontrados os cartões de crédito da vitima, que foi morta com golpes de pá. O criminoso, que estava com mandado de prisão em aberto, foi conduzido à delegacia, onde confessou o crime.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Mar Ramos e Jerry se conheceram pela internet, e estavam morando juntos há 15 dias. Os dois iniciaram uma briga após o estilista descobrir que Jerry tinha feito compras com seu cartão de crédito e exigiu os produtos de volta. Jerry, por sua vez, aproveitou o momento em que Marivaldo dormia para aplicar vários golpes de pá. Mar não resistiu à agressão e morreu na mesma hora.

Jerry fugiu após o homicídio, levando vários objetos da casa. Ele seguirá para audiência de custódia.

