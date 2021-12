Suspeito de matar esposa a facadas é achado morto

Foi encontrado morto, na sexta-feira, 11, o pescador Flávio Bispo de Jesus, 33 anos, conhecido como "Bruce", suspeito de assassinar a companheira Alea do Nascimento Bandeira, 17 anos com 11 golpes de faca, em Alcobaça (a 695 km de Salvador) na terça-feira, 8. O corpo estava boiando na praia dos Corais e foi encontrado por dois barcos de pesca que passavam pela localidade. Flávio estava nu e apresentava 3 perfurações no peito esquerdo, próximo ao coração e estava em adiantado estado de decomposição.

De acordo com informações de familiares, assim que o corpo foi localizado os pescadores entraram em contato com a família que se dirigiu ao local e acompanhou toda a retirada do cadáver das águas. "Fizemos o reconhecimento ainda na praia. Ele estava inchado, mas não temos duvidas de que é ele", contou um familiar, que preferiu não ter o nome divulgado.

A Polícia Civil está investigando o caso, mas uma das hipóteses levantadas é a de suicídio, esta também é compartilhada pelos familiares. "Nós acreditávamos que ele fosse se matar, pois ele era bastante apaixonado pela esposa. O crime ocorreu em um momento de fúria e acredito que quando ele se deu conta do que fez, tirou a própria vida. Mas a pericia vai dizer o que houve", afirmou o familiar.

O corpo foi encaminhado para o DPT de Itamaraju e após necropsiado será liberado para o sepultamento que acontece na manhã deste sábado, 12, no cemitério municipal de Alcobaça.

O Crime

Na noite de terça-feira, 8, a estudante Alea do Nascimento Bandeira, 17 anos foi morta com 11 facadas em várias partes do corpo, principalmente no pescoço. O crime ocorreu na casa onde a vítima morava com o companheiro Flávio Bispo de Jesus, 33 anos suspeito do crime. Segundo familiares o crime foi cometido após uma discussão do casal motivada por ciúmes. A vítima tinha dois filhos um menino de 2 anos e uma menina de 1, esta última fruto do relacionamento com o pescador.

