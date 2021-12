Suspeito de matar empresário em Teixeira de Freitas se entrega à policia

O foragido da polícia Sérgio Gomes Fonseca, conhecido como o "Serjão", se entregou na noite desta quarta-feira, 1º, suspeito de matar o empresário Luciano Fransisco da Silva, de 59 anos, em Teixeira de Freitas (distante a 800 km de Salvador).

De acordo com o site Teixeira News, o crime aconteceu no dia 18 de junho, quando a vítima saía de casa, situada no bairro Jardim Caraípe, de bicicleta para trabalhar. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo.

O empresário chegou a ser socorrido e levador ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), onde, antes de morrer, conseguiu informar o nome do autor dos disparos.

Após a conclusão do inquérito policial, foi solicitada a prisão preventiva de Sérgio Gomes. O crime teria sido motivado por ciúmes, já que a vítima mantinha um relacionamento com a sua ex-esposa.

O suspeito está custodiado no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF).

