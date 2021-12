Suspeito de matar empresário em 2016 é preso em Santo Antônio de Jesus

Um homem, suspeito de participar do homicídio do empresário Sifredo Dias Almeida, 70 anos, foi preso por policiais da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Santo Antônio de Jesus (a 109 quilômetros de Salvador). Ele foi detido nesta segunda-feira, 27.

Emanoel de Jesus Ferreira tinha um mandado de prisão em aberto em Barra Grande (a 276 quilômetros de Salvador), onde o crime ocorreu no ano de 2016. O suspeito será encaminhado para o sistema prisional em Salvador. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira, 28.

