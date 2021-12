Suspeito de matar e enterrar mulher em quintal de casa é preso

Mardson Santos Lima, 29 anos, foi preso no município de Ruy Barbosa (a 320 quilômetros de Salvador), suspeito de matar a companheira Moane Oliveira Santana, 22 anos. Além de ter assassinado a mulher, ele teria enterrado o corpo dela no quintal da casa onde os dois moravam.

De acordo com a polícia, o homem foi preso durante a operação batizada de "Cheque Mate", deflagrada pela equipe da Delegacia Territorial de Ruy Barbosa, que cumpriu diversos mandados de prisão e de busca e apreensão na última sexta-feira, 4. A informação sobre a prisão dele, no entanto, foi divulgada somente nesta segunda, 7.

Também foram presos na ação Weliton Oliveira dos Santos, 21 anos, que era procurado por roubo; e Jessé Marques Moura, 38 anos, flagrado com três armas de fogo na casa onde morava. Durante a operação, um adolescente de 17 anos foi apreendido por tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado ao Ministério Público.

Mardson vai responder por homicídio e ocultação de cadáver; Weliton, por roubo qualificado; e Jessé Marques, por posse ilegal de arma.

Assassinato

Moane, que estava desaparecida desde abril, foi encontrada morta e enterrada no quintal de casa na manhã da última sexta, 4, em Ruy Barbosa. De acordo com Cláudia Batista, titular da delegacia local, apesar de estar desaparecida há meses, a família só entrou em contato com a polícia no dia 27 de julho.

Após a informação, policiais procuraram pela jovem em diversos locais da região, mas não a encontraram. Decidiram então ir até a casa da vítima. Chegando no quintal, os familiares contaram que Mardson havia reformado recentemente a área em decorrência de um suposto vazamento de água.

Indo em direção a um trecho da área que estava úmido, o que, segundo a delegada, pode indicar que o local foi cavado para facilitar a obra, os policiais encontraram o corpo de Moane enterrado.

adblock ativo