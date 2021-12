Suspeito de matar diarista a facadas em bar é preso em Juazeiro

O suspeito de matar a diarista Olinda de Jesus Conceição, 34 anos, foi preso nesta segunda-feira, 15, na cidade de Juazeiro (a 511 quilômetros de Salvador). O assassinato ocorreu dentro de um bar em Coração de Maria, no dia 28 de outubro de 2017. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do espaço.

>> Suspeito de matar diarista agiu com ajuda da namorada, diz delegado

Na filmagem, Luís Alberto Silva Guedes de Jesus aparece pegando uma faca de uma mochila calmamente, na frente de várias pessoas que estavam no estabelecimento, e golpeando as costas de Olinda. Ela morreu logo em seguida.

Conforme o delegado Sérgio Vasconcelos, titular da Delegacia Territorial de Coração de Maria, o que teria motivado a execução foi uma vingança, já que Luís Alberto estava com raiva da vítima porque ela teria se envolvido em uma briga que ele teve com a namorada.

A mulher que se relacionava com o suspeito, inclusive, segundo o delegado, teria ajudado no crime, uma vez que foi ela que entregou a mochila com a faca a Luís Alberto.

O suspeito deverá ser encaminhado para o Conjunto Penal de Feira de Santana nesta terça-feira, 16.

adblock ativo