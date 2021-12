Suspeito de matar desafeto com dez tiros é preso na Bahia

Weslen Pires da Costa, de 27 anos, autor confesso de um homicídio na cidade de Nova Viçosa, extremo sul do estado, foi preso na última sexta-feira, 18, no povoado de Posto da Mata, zona rural do município

Conforme a Polícia Civil, Weslen foi preso em casa. Uma busca realizada no imóvel resultou na apreensão de uma pistola calibre 380, com a numeração raspada, e mais 24 munições, além de uma porção de maconha e dois celulares.

O suspeito, que executou Juliano Caldeira Soares com dez tiros, alegou estar sendo ameaçado pela vítima. Durante interrogatório, Weslen também afirmou que Juliano traficava drogas no bar onde foi assassinado. A arma usada no crime teria sido comprada por ele no Espírito Santo.

Weslen foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma e drogas, e segue custodiado na Delegacia Territorial de Nova Viçosa à disposição da Justiça.

