Suspeito de matar delegado morre em confronto com a polícia em Utinga

Um homem suspeito de assassinar o delegado Marcos Antônio Torres, em abril de 2018, morreu na madrugada desta quinta-feira, 21, no município de Utinga, na região da Chapada Diamantina (a 402 quilômetros de Salvador).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Amauri Francisco de Sousa, apelidado de Babá, era o Oito de Paus do Baralho do Crime do órgão. Ele estava com um comparsa identificado como Van do Cocau, na zona rural da cidade. Amauri mantinha um acampamento na região de mata, onde ele estaria cultivando cerca de 12 mil pés de maconha. A SSP informou que no esconderijo havia chuveiro elétrico, wifi e geladeira.

"Babá" possuía mandados de prisão por sequestro, associação criminosa, homicídio qualificado, tráfico de drogas, extorsão mediante sequestro, roubo e porte ilegal de arma. Além disso, o suspeito era investigado por triplo homicídio ocorrido em Souto Soares (a 499 quilômetros de Salvador).

Ao avistarem a presença de policiais, Amauri e Van do Cocau atiraram contra os agentes e foram feridos. A dupla foi socorrida ao Hospital Municipal de Utinga, mas não resistiu aos ferimentos. Van do Cocau também possuía mandado de prisão preventiva.

Com os dois foram encontrados uma escopeta e uma espingarda, de calibre 12, um revólver calibre 38, uma pistola calibre 9 mm de uso restrito e munições de diversos calibres.

A operação foi realizada por agentes da Coordenação de Operações Especiais (Coe), 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Seabra), Comando de Policiamento da Região da Chapada, Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Semiárido, 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Comando Regional da Chapada).

adblock ativo