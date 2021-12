Suspeito de matar criança de 10 anos é morto em confronto com a polícia

Neylson Vitor da Conceição, conhecido como 'Paçoca', foi morto na tarde desta quarta-feira, 7, em confronto com a polícia no bairro da Papagaio, em Feira de Santana (a cerca de 108 km de Salvador). Ele era suspeito de ter sido o responsável pela morte do menino Luciano Gonçalves Silva, de apenas 10 anos. O crime ocorreu no último domingo, 4, no Conjunto Residencial Conceição Vile.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o comandante da Polícia Militar, Átila do Carmo, informou que a ação ocorreu devido a uma denúncia onde falava que Paçoca estava armado junto com outros comparsas, na frente de uma residência.

Ainda segundo o oficial, ao abordar o grupo, as guarnições foram recebidas a tiros e revidaram. Na ação, Paçoca foi atingido e os demais conseguiras fugir. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas acabou não resistindo.

A polícia informou que o suspeito possuía passagens na polícia, registradas em abril, por porte ilegal de armas de fogo. Na ocorrência, foram apreendidos uma pistola calibre 380 e cinco cartuchos.

adblock ativo