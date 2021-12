Suspeito de matar companheira de 18 anos a facadas é preso em Aracaju

Um homem suspeito assassinar a companheira, conhecida como Andressa Palmeira da Silva, 18 anos, foi preso na quinta-feira, 29, na cidade de Aracaju (a 324 quilômetros de Salvador).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA, Fagner de Jesus Souza, 27 anos, ficou quase três meses foragido depois do crime. O suspeito teve o mandado de prisão temporária cumprido por policias da 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes.

Caso

A jovem de 18 anos, foi morta a facadas na casa onde morava na rua da Paz em Vila de Abrantes. O crime ocorreu em setembro deste ano.

De acordo com o delegada Danielle Monteiro, o suspeito confessou o crime "Ele não aceitava o fim do relacionamento que sempre foi conturbado, com ameaças e agressões verbais e físicas", informou a delegada.

O casal deixou um filho que na época tinha sete meses. O suspeito está preso à disposição da Justiça. Fagner vai responder por feminicídio triplamente qualificado.

