Suspeito de matar companheira a facadas é preso em Valença

Um homem foi preso na manhã deste sábado, 10, suspeito de ser o autor do feminicídio de Michele Silva de Souza. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele foi preso em uma casa, na zona rural do município de Valença. A vítima foi esfaqueada dentro de casa, no bairro de Vila Ruy Barbosa, na quinta-feira, 8.

Segundo a SSP, o crime é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS). Ele passará por exames de lesões corporais, no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e ficará à disposição da Justiça.

