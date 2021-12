Suspeito de matar cobrador em Lauro será apresentado na SSP

Será apresentado às 10h30 desta segunda-feira, 8, Anderson Neves dos Santos, acusado de matar o cobrador Djanilson Miranda dos Reis, de 25 anos. Ele foi morto no último dia 2 de junho. A apresentação acontece no auditório da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Djailson Miranda dos Reis foi assassinado durante tentativa de assalto na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo informações da 27ª Delegacia Territorial de Itinga, o acusado foi preso na noite da última quinta-feira, 4, quando estava escondido no Condomínio Lindu, em Lauro.



O cobrador trabalhava na empresa Costa Verde e fazia a penúltima viagem da linha Villas do Atlântico-Praça da Sé. Ele foi golpeado pelo bandido por volta das 22h30, segundo informações do Sindmetro Bahia Rodoviários.



Depois do crime, colegas do rodoviário fizeram duas manifestações ainda na noite de terça, 2. Uma na frente do hospital para onde Djanilson foi levado e outra no local onde o cobrador foi esfaqueado, que fica na avenida Santos Dumont, em frente ao supermercado Max.



Na quarta-feira, 3, os rodoviários metropolitanos fizeram paralisação por 24h e foram até a sede da SSP, onde estiveram em reunião com um representante da secretaria.

