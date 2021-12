Suspeito de matar cobrador é preso em condomínio de Itinga

A polícia prendeu na noite desta quinta-feira, 4, o suspeito de matar o cobrador de ônibus Djanilson Miranda dos Reis, de 25 anos, na última terça, 2, no município de Lauro de Freitas.

Segundo informações da 27ª Delegacia Territorial de Itinga, por volta das 21h, moradores informaram que Anderson Neves dos Santos, de 35 anos, conhecido como "Buda", estava escondido no Condomínio Lindu, localizado no mesmo bairro.

Agentes da delegacia e do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), com o apoio da Polícia Militar (PM), fecharam o cerco no edifício Vera e localizaram Anderson escondido no apartamento de Thiago Magno Azevedo Franco.

"Thiago disse que Anderson pediu guarita porque havia brigado com a mulher. Mas quando nós chegamos no condomínio, o suspeito estava trancado na casa enquanto o dono observava do lado de fora a possível chegada da polícia. Quando entramos no apartamento, ele estava embaixo da cama", explicou um dos policiais que participou da ação.

Anderson e Thiago foram presos e encaminhados para a sede do Gerrc, onde serão apresentados ainda nesta sexta, 5.

Protesto da categoria

Na última quarta-feira, 3, os rodoviários paralisaram as atividades e participaram de uma manifestação. A categoria realizou uma passeata iniciada na Estrada do Coco (BA-099) com destino à Secretaria de Segurança Pública (SSP), no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

Por conta do protesto, o trânsito ficou completamente congestionado durante o percurso.

Rodoviários encaminharam em direção à SSP (Foto: Marco Aurélio Martins | Ag. A TARDE)

