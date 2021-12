Suspeito de matar casal em Itamaraju é preso

Suspeito de ter assassinado um casal no município de Itamaraju, Luciano de Almeida Soares foi preso por investigadores da Delegacia Territorial da cidade. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 10, pela Polícia Civil.

No momento da prisão, que ocorreu na segunda, 6, Luciano estava com uma espingarda e uma motocicleta com chassi suprimido e placa clonada, que foram apreendidas.

Segundo o órgão, a polícia investiga a participação de outras duas pessoas no crime, cometido no dia 3 de julho.

