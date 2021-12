Suspeito de matar advogado de Feira de Santana é preso

Um homem suspeito de matar o advogado Júlio Zacarias Ferraz, 43 anos, foi preso nesta sexta-feira, 22. Cleidson Marques Vasconcelos, conhecido como "Vermelho", foi preso durante uma operação da Polícia Civil para cumprir um mandado de prisão preventiva contra ele, na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Cleidson e outro suspeito, ainda procurado, teriam sido contratados pela ex-mulher da vítima para cometer o cime. Glaucia Mara Ottan de Souza Machado foi presa juntamente com a empregada doméstica MariaLuiza Borges do Carmo, que trabalhava para ela, no dia 14 de fevereiro.

Segundo o site Acorda Cidade, a polícia informou Glaucia não aceitava o fim do relacionamento com a vítima e tinha interesse nos bens dele. A polícia informou ainda que a suspeita tem passagens por outros crimes e já teria tentando matar o advogado em outro momento. Ela e a vítima têm dois filhos.

Glaucia, Maria e Cleidson estão no sistema prisional, à disposição da Justiça. O outro suspeito ainda está foragido.

Entenda o caso

Júlio Zacarias Ferraz, 43, ficou desaparecido em janeiro durante mais de 15 dias. Seu corpo foi encontrado com sinais de tortura no dia seguinte ao seu desaparecimento em Oliveira dos Campinhos (distante 99km de Salvador) e levado Instituto Médico Legal de Santo Amaro (a 81 quilômetros de Salvador), mas não havia sido identificado.

Somente no dia 5 de fevereiro, um dia após sua família registrar o desaparecimento, que o corpo do advogado foi reconhecido. Júlio foi enterrado no dia 7 de fevereiro, em Vitória da Conquista (a 518 quilômetros de Salvador).

adblock ativo