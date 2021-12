Suspeito de matar a mãe se diz arrependido

Policiais Militares prenderam na tarde de segunda-feira, 28, Liosmário de Jesus Santos Silva, o Guigó, de 23 anos, suspeito de matar a própria mãe, no último domingo, 27, com um tiro de espingarda, em Riachão do Jacuípe (distante a 186 Km de Salvador).

Após denúncia pelo 190, os policiais encontraram Guigó em um posto de gasolina da cidade, às margens da BR-324. O suspeito não reagiu à prisão e teria ido ao local pedir conselhos so dono do posto.

Antes, Guigó se escondeu em uma roça e disse que tinha intenção de se entregar. Ele acabou sendo preso na mesma hora em que ocorria o sepultamento da mãe, Maria Martina Santos de Jesus, 59. Liosmário foi encaminhado à delegacia da cidade.

Segundo os PMs, Guigó disse que estava arrependido. "Eu peguei a espingarda, mas não iria matar minha mãe. Foi porque ela passou na frente e a espingarda detonou. A espingarda era para meu primo, que tem rixa comigo", disse Guigó.

