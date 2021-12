Suspeito de manter namorada de 15 anos em cárcere é detido no sul da Bahia

Leandro Valenzuela Chaves, de 21 anos, mais conhecido como "Poca Zói", foi preso na manhã desta terça-feira, 19, suspeito de agredir a sua companheira de apenas 15 anos, no bairro São Braz, no município de Prado, no sul da Bahia.

Segundo informações do site Sul Bahia News, ao receber a denúncia, a polícia se deslocou até a casa do rapaz, onde a adolescente era mantida em cárcere privada. Na ação, as equipes chegaram a quebrar o cadeado para adentrar na residência. Leandro chegou a tentar escapar pela janela, mas foi contido.

De acordo com a polícia, o corpo da jovem apresentava marcas da agressão causadas pelo suspeito.

Leandro foi autuado em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. Após o ocorrido, foi constatado que ele possuía seis inquéritos policiais em aberto, todos por surto. O suspeito assumiu a autoria de quatro delitos e alegou que os outros dois foram cometidos por seus comparsas.

Após ser ouvido, "Poca Zói" foi levado para a Delegacia Territorial de Texeira de Freitas, onde encontra-se à disposição da justiça.

