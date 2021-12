Suspeito de liderar tráfico em Saubara é morto em confronto

Paulo Cezar de Jesus do Rosário, 28 anos, conhecido com 'Nego Jah', morreu na manhã desta segunda-feira, 26, na cidade de Saubara, no Recôncavo Baiano, após ser atingido durante confronto com a polícia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele era suspeito de liderar o tráfico de drogas do local e investigado por três homicídios cometidos no primeiro semestre deste ano.

Segundo o órgão, o suspeito foi localizado após tentar roubar um veiculo na localidade do Porto de Saubara junto com outros três comparsas. 'Nego Jah' resistiu a prisão, foi ferido e socorrido para o Hospital Municipal de Saubara, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito foram apreendidos um revólver calibre 38, munições e cartuchos, buchas e pacotes de maconha, uma embalagem com crack, um caderno com anotações do tráfico e R$ 108. O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial de Santo Amaro.

adblock ativo