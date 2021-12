Suspeito de liderar tráfico em Saramandaia é morto na Linha Verde

Suspeito de liderar o tráfico de drogas no bairro de Saramandaia, em Salvador, Cosme Paixão Lisboa, 32 anos, foi morto nesta terça-feira, 10, durante um confronto com a policiais civis na localidade de Barra do Jacuípe, região da Linha Verde.

Ele cumpria pena por tráfico e estava foragido do Complexo Penitenciário Colônia Penal Lafayette Coutinho, desde o dia 29 de dezembro de 2017.

Segundo a polícia, Cosme, que foi condenado a 12 anos de prisão, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O suspeito também era investigado por participação em homicídios nos bairros de Saramandaia e Pernambués.

