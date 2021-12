Suspeito de liderar tráfico em São Miguel das Matas é preso

Apontado pela polícia como líder do tráfico de drogas em São Miguel das Matas (a 224 quilômetros de Salvador), Tiago Souza Santos, de 28 anos, foi preso com munição e drogas na manhã desta quinta-feira, 14, durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar. Ele foi detido com a esposa Michele Miriam Machado de Carvalho, 30, também suspeita de tráfico, em uma casa do município.

A operação, batizada de 'São Miguel da Paz', tinha como objetivo inicial buscas na residência de Edson Santos de Jesus, conhecido como 'Catita', que faz parte da quadrilha do casal. No local, foram encontrados maconha e cocaína.

“As buscas continuam para encontrar Edson, que conseguiu fugir antes da chegada dos policiais”, disse o major Alex Rêgo, comandante 99ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Amargosa), por meio de nota divulgada pela Polícia Civil.

No imóvel do casal, a polícia apreendeu crack, maconha, cocaína, uma balança, munições de diversos calibres, seis celulares, binóculos e relógios possivelmente oriundos de furtos e roubos.

Tiago, que tem três passagens por porte ilegal de armas, tráfico de drogas, além de ser suspeito de cometer homicídios na região, foi autuado em flagrante com a esposa. Eles foram encaminhados para a Delegacia Territorial (DT) de São Miguel das Matas. Já Edson é considerado foragido e ainda é procurado pela polícia.

