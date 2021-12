Suspeito de liderar tráfico e mais quatro familiares são mortos na BR-101

Cinco membros de uma mesma família foram mortos a tiros na noite noite desta terça-feira, 16, na BR-101, em Mucuri (a 876 quilômetros de Salvador), no extremo sul da Bahia. Uma das vítimas é suspeita de ser o líder do tráfico de drogas dos municípios baianos de Prado Alcobaça, Caravelas e Teixeira de Freitas. Ele também atuava no estado do Espírito Santo.

O crime aconteceu por volta das 18h40, no km 956, depois que um outro carro com homens armados alinhou o veículo com Fiat Siena vermelho, onde as vítimas estavam, e disparou vários tiros. O suspeito Jalperaz do Espírito Santo Rocha, também conhecido como "Soca" ou "Coroa", e a esposa dele, Dilma Maria dos Santos Oliveira Rocha, 40 anos, morreram no local.

Dentro do Fiat estavam também os dois filhos de Soca, Jalperaz do Espírito Santo Rocha Júnior, 17 anos, e Gabriela Oliveira Rocha, 22 anos, que estaria grávida, e o genro Alan Cláudio de Sousa Felipe, 22 anos. Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas.

Segundo o site Teixeira News, Soca tinha saído do Conjunto Penal de Teixeira horas antes de ser morto. Ele tinha recebido o benefício do regime semiaberto. Na cena do crime, foram encontrados cápsulas de munições calibres 9 mm e de .45.

A autoria a motivação ainda são desconhecidas. Contudo, de acordo com o site, a polícia suspeita que tenha sido por vingança, uma vez que o suspeito era apontado como autor de uma chacina com quatro mortos na cidade de Prado, em 2012.

