Suspeito de liderar tráfico de drogas em São Felipe é preso

Maicon Derlandes Alves Santos, 22 anos, foi preso, na segunda-feira, 18, durante operação da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), de Santo Antônio de Jesus. Ele é apontado pela polícia de ser o líder do tráfico de drogas na cidade de São Felipe, a 184 km de Salvador, e investigado por diversos homicídios, entre eles, o do próprio pai.

O suspeito estava com um mandado de prisão em aberto e teve a prisão decretada pela Justiça em abril deste ano, quando a equipe da Delegacia Territorial (DT), de São Felipe, apreendeu um quilo de maconha prensada em sua casa. Na ocasião, Maicon conseguiu escapar ao cerco policial, informou a Polícia Civil (PC).

O delegado Adilson Bezerra de Freitas, titular em exercício da DT/São Felipe, informou que mesmo foragido, Maicon continuou comandando o tráfico de drogas e determinando a execução de traficantes rivais.

A polícia informa ainda que ele é suspeito de ter ordenado a morte de seu pai, Jorge Derlandes Fernandes Santos, que foi morto por um adolescente, em junho deste ano. Maicon será encaminhado ao sistema prisional.

