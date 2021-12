Suspeito de liderar quadrilha que roubava fazendas em Goiás é preso na Bahia

Um homem, suspeito de comandar uma quadrilha especializada em roubos de fazendas em Goiás, foi preso na cidade de Irecê (a 477 quilômetros de Salvador). Antônio Pereira Neto era tido como foragido pela justiça goiana.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a Polícia Militar de Goiás entrou contato com a PM baiana informando a localização de homem. Ele foi preso na avenida Adolfo Moitinho, nas imediações do centro do município.

O suspeito foi autuado nesta quarta-feira, 11, na delegacia de Irecê e será transferido para o estado vizinho.

adblock ativo