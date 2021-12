Suspeito de liderar quadrilha envolvida em morte PM é preso

Suspeito de liderar uma quadrilha responsável pela morte de um policial militar, Luciano Santos, 36 anos, foi preso na terça-feira, 17, em Eunápolis (distante a 671 km de Salvador), no extremo sul do estado. O crime ocorreu em dezembro de 2016, em Valença.

De acordo com informações do blog Pimenta, Luciano de Iara, como é conhecido, foi localizado no bairro Pequi. Ele estava com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, expedido pela comarca de Valença.

Ainda segundo o blog, o suspeito já vinha sendo investigado pelo envolvimento no homicídio do soldado da PM Rogério Souza da Silva. No dia do crime, a vítima estava em serviço, acompanhada de outro policial, que também ficou ferido. Mesmo à paisana, a dupla foi reconhecida pelos criminosos.

Outros cinco suspeitos de envolvimento morreram em confronto com a polícia. Luciano segue preso e à disposição da Justiça.

