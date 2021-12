Suspeito de liderar quadrilha é preso na Estrada do Coco

Apontado pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas, Israel de Jesus Avelino Júnior, de 36 anos, foi preso na segunda-feira, 29, na BA-099, mais conhecida como Estrada do Coco, no Litoral Norte.

A polícia Civil informou que o suspeito estava com um mandado de prisão em aberto e foi capturado durante ação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Com Israel, os investigadores apreenderam um veículo Renault Kwid, de cor branca, placa QPF-1249, que seria usado para praticar roubos naquela região. O carro foi encaminhado para perícia e o suspeito segue à disposição da Justiça.

