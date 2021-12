Suspeito de liderar quadrilha é morto em confronto com a PM no Sul baiano

Um jovem de 20 anos morreu após uma troca de tiros com policiais militares na madrugada desta segunda-feira, 17, no distrito de Barrolândia, município de Belmonte, no Sul do estado. Segundo a polícia, Jairon de Jesus Matos era suspeito de liderar uma quadrilha da região.

Os policiais faziam ronda na região e foram surpreendidos por três homens, que dispararam contra a guarnição e tentaram fugir. Eles foram encontrados dentro de uma de uma residência, onde houve troca de tiros e o suspeito foi atingido e morto, segundo informações do site Radar 64.

Com Jairon, foram encontrados um revólver, munições e 50 gramas de maconha. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis.

