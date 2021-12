Suspeito de liderar quadrilha de roubo a banco e de tráfico morre em confronto com a polícia

Um homem apontado como líder do tráfico e de uma quadrilha de roubos a bancos morreu em confronto com a polícia na noite desta sexta-feira, 13, na cidade de Santo Estevão, no Recôncavo da Bahia. Sidnei Leal de Araújo, conhecido como "Piá, o Barão do Pó", tentou escapar de uma barreira montada na BR-116.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele abandonou o carro onde estava e tentou se esconder no matagal. Mas os policiais perceberam a ação e fizeram uma varredura no local. Edvan Alves da Silva, 34, o 'Didiu', e Fabrício Félix Silva Ferreira, 30, estavam com Piá no momento da fuga.

Houve troca de tiros e os três foram baleados. Eles foram levados para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, mas não resistiram. Com o grupo foram apreendidos uma pistola calibre 9mm de uso restrito das Forças Armadas e Polícia Federal e dois revólveres calibres 38.

De acordo com a polícia, Piá foi preso em 2012 por suspeita de ter explodido caixas do banco Bradesco em Itatim. Ele também é apontado como líder de uma quadrilha na cidade de Santo Estevão e região, além de ser suspeito de ter cometido homicídios.

A polícia investiga a participação dele em ações em conjunto com grupos que atuam no sudeste do Brasil. Há informações de que ele estava escondido fora do país.

adblock ativo