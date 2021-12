Suspeito de liderar organização criminosa em Feira é preso em Sergipe

O suspeito de liderar uma organização criminosa em Feira de Santana foi preso nesta quinta-feira, 4, em Sergipe. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Manuel Borges Júnior movimentava milhões de reais com venda de cocaína em Feira e outros municípios do interior baiano.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito, conhecido como 'Sargento', estava escondido na cidade de Lagarto. Equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) da Bahia participaram da ação.

Manuel teria montado um laboratório para refino de cocaína em um sítio, localizado no povoado de Colônia 13, zona rural do município sergipano. Com o suspeito foram apreendidos prensa industrial, substâncias químicas, balança, embalagens plásticas, entre outros materiais.

De acordo com o diretor do Draco, delegado Marcelo Sansão, Manuel é parente de um suspeito de liderar o tráfico em Feira. "Sargento era tio de Rafael, outro líder do tráfico em Feira de Santana, que terminou morrendo em confronto com equipes da COE da Bahia em janeiro de 2017".

Entenda o caso

No dia 30 de março deste ano, equipes do Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) em Feira de Santana, apreenderam 160 discos de cocaína. A droga foi localizada após equipes seguirem um casal durante o trajeto Feira de Santana - Aracaju - Feira de Santana. A cocaína apreendida foi avaliada em R$ 5 milhões e estava com um quinteto que foi preso.

A investigação do DTE foi iniciada após a apreensão de R$ 364 mil em espécie dentro de um táxi, em dezembro de 2018, por guarnições da Polícia Militar de Feira.

