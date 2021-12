Suspeito de liderar o tráfico no sul da Bahia é morto em confronto

Pedro Vinícius dos Santos, 22 anos, mais conhecido como "Bochecha", morreu em confronto com a Polícia Militar (BPM/Porto Seguro) na manhã deste sábado, 7, na localidade de Pindorama, em Porto Seguro (a 713 km de Salvador).

De acordo com as informações da SSP, os militares receberam uma denúncia anônima de que Bochecha, que era o criminoso mais procurado do sul da Bahia, estaria em uma motocicleta em companhia de um outro homem. Varreduras foram realizadas e os suspeitos trocaram tiros com a polícia. Após o confronto, o homem acabou atingido e não resistiu. O outro criminoso conseguiu escapar.

Com ele, foram apreendidas uma pistola e uma motocicleta. Bochecha tinha mandado de prisão em aberto e chefiava uma quadrilha responsável por tráfico de drogas, homicídios e roubos na região Sul. Ele também é suspeito de participar da morte de um policial em fevereiro deste ano.

Equipes do 8° BPM continuam em Pindorama realizando diligências em busca de outros integrantes da quadrilha.

