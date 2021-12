Suspeito de liderar o tráfico de drogas no IAPI é detido em Dias D'Ávila

Suspeito de liderar o tráfico de drogas na região do Brongo, no IAPI, em Salvador, Jeferson Guedes da Silva foi preso na noite desta segunda-feira, 24. O flagrante aconteceu na praça Antônio Carlos Magalhães, no centro do município de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, (SSP-BA), Jeferson, conhecido como "Sem Dente", foi considerado um dos suspeitos mais perigosos do estado pelo crime de homicídio em 2013. No ano seguinte, ele deixou de fazer parte desta lista após ser preso em Itacaré.

A polícia investiga se o homem estaria na RMS com o intuito de expandir o tráfico para a região. Além de Jeferson, Gabriel Ribeiro Brandão, 21 anos, Fábio Neves Santos, 39 anos, e uma mulher que não teve a identidade divulgada foram presos em flagrante.

Com o grupo, foram apreendidos cerca de um quilo e meio de maconha, um veículo modelo Fiesta e três celulares.

