Suspeito de liderar o tráfico de drogas é detido em Parapiranga

Um homem morreu e três foram presos nesta quarta-feira, 27, após entrarem em confronto com a polícia em Parapiranga (distante a 366 km de Salvador), no nordeste baiano. Eles eram suspeitos de traficar drogas na região.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as equipes da Polícia Militar (PM-BA) foram recebidas a tiros na abordagem. No revide, um dos suspeitos, identificado como Gilmário Santos Antunes foi atingido e não resistiu. Além dele, Devaldo de Jesus Serafim - o 'Branco' - Adriano Alves Ferreira e Antônio Lucas Batista Santos foram presos durante a operação.

O titular da Delegacia Territorial (DT) do município, Ozorio Miguel Souza Ramos, informou que Branco era tido como o líder do tráfico na região. Ele e os demais são os principais suspeitos de um homicídio que aconteceu em 8 de dezembro do ano passado, proveniente de uma rixa sobre a venda de drogas.

Ainda segundo o delegado, estão sendo investigadas a existência de ligações dos suspeitos com outros crimes.

adblock ativo