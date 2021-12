Suspeito de liderar grupo criminoso é morto em confronto com a PM em Feira de Santana

Suspeito de liderar um grupo criminoso no bairro Queimadinha, em Feira de Santana (distante 116 km de Salvador), um homem foi morto, na manhã de sábado, 29, durante uma troca de tiros com a Polícia Militar.

De acordo com informações do Acorda Cidade, os policiais realizavam um patrulhamento tático, por volta das 11h, quando se depararam com três homens armados, que fugiram após avistarem a guarnição. O terceiro homem, com arma em punho, entrou dentro de um apartamento e se recusou a sair, mesmo após o comando da polícia.

Os policiais entraram no local e, segundo a PM, foram recebidos a tiros, que foram revidados. O suspeito foi atingido e levado até o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu.

Ao lado do corpo, conforme a PM, foi encontrado um revólver calibre .32 com três munições intactas, duas deflagradas e uma picotada.

De acordo com a Rondesp, o suspeito, conhecido como ‘Baleia’, teria executado uma pessoa a tiros, no último dia 10, e exibido as fotos do crime em redes sociais.

adblock ativo