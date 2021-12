Suspeito de liderar facção criminosa é morto em troca de tiros em Ilhéus

Um suspeito de liderar uma organização criminosa foi morto após uma troca de tiros com a polícia, na tarde da última terça-feira, 5, na cidade de Ilhéus (a 309km de Salvador). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a esposa da vítima estava no local e foi capturada.

Ulisses Rubens Almeida Silva, 34 anos, era suspeito de tentar roubar um carro forte no bairro de Fazenda Grande, em Salvador. Ele e a esposa, Maria Clara Santos Silva Xavier, teriam fugido para Ilhéus.

Ainda de acordo com a SSP-BA, uma denúncia anônima guiou os policiais até o local onde Ulisses se encontrava. Ulisses possuía mandado de prisão aberto por homicídio e teria participação na venda de entorpecentes nos bairros de Fazenda Grande do Retiro, no bairro de Periperi, no Extra da Vasco da Gama e nos shoppings Itaigara e Salvador.

Após a troca de tiros Ulisses acabou ferido e foi socorrido para o Hospital Costa do Cacau, mas não resistiu. Com o Maria Clara foram apreendidos 2 kg de maconha em tabletes e um veículo modelo Sportage, placa JRM-8058.

