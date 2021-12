Suspeito de latrocínio contra ativista ambientalista é preso

O suspeito de cometer latrocínio (roubo seguido de morte) contra a ativista ambientalista Rosane Silveira Santiago, de 59 anos, foi preso nesta terça-feira, 19. O caso aconteceu no dia 29 de janeiro deste ano, na cidade de Nova Viçosa (distante 912 km de Salvador), no sul do estado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Alexandre Ferreira Vieira, que possuía mandado de prisão, confessou ter praticado o crime, pois precisava de dinheiro para comprar drogas.

Ele indicou, ainda, que a arma utilizada no latrocínio pertencia a Tales Henrique Marcelino do Nascimento, que acabou preso em flagrante com o revólver calibre 38.

Investigação

Após o crime, que ocorreu na residência da vítima, equipes da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas) iniciaram o trabalho de inteligência. Testemunhas foram ouvidas e os policiais civis constataram que o aparelho de celular de Rosane tinha sido roubado.

Com o apoio da Superintendência de Inteligência (SI), o smartphone foi encontrado com uma terceira pessoa que o adquiriu, mesmo sem nota fiscal ou checagem da procedência.

O receptador foi conduzido e indicou quem fez a venda, até que a polícia chegou a Alexandre.

