Suspeito de integrar quadrilha é morto durante operação

Suspeito de fazer parte de uma quadrilha envolvida com tráfico de drogas, Diego Ferreira Santiago, o "Zoio", de 18 anos, foi morto durante uma operação conjunta deflagrada pela 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), no município de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador). A ação, que apreendeu armas, munições e drogas, aconteceu nesta manhã de quinta-feira, 30.

Ainda segundo a polícia, uma pistola calibre ponto 40, furtada do veículo de um PM em novembro de 2013, estava em poder de Diego Ferreira, que encontrava-se escondido num imóvel no Parque Getúlio Vargas, tendo iniciado uma troca de tiros ao perceber a aproximação dos policiais.

Diego Ferreira foi baleado e socorrido para o hospital regional, onde morreu. Outros dois suspeitos, identificados como Linderval Santos de Jesus, o "Lute", 28, que já responde por tráfico, e Felipe de Jesus Vitório Santos, 18, foram capturados e conduzidos à delegacia. Já Francoise Nascimento Fernandes, o "Piloto", conseguiu escapar ao cerco policial.

O bando vinha sendo investigado por envolvimento com o tráfico de drogas e vários homicídios. Apontados pela polícia como líderes da quadrilha, Ronilson Oliveira de Jesus, o "Rafael", Gilberto da Silva Gonçalves, o "Juninho", condenado a mais de 100 anos de prisão, e Joilson dos Santos Cintra, o "Buga", estão custodiados no Conjunto Penal de Feira.

"Lute" e Felipe, que foi liberado do presídio onde estava preso por tráfico, na quarta, 29, foram autuados em flagrante pelo delegado Ricardo Costa e devem ser encaminhados ao sistema prisional.

