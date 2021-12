Suspeito de integrar facção é preso com submetralhadora em Feira

Apontado pela polícia como integrante da facção 'Bonde do Maluco' (BDM), Wellington de Andrade Silva Júnior foi preso na sexta-feira, 15, após ser flagrado com uma submetralhadora e drogas na cidade de Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

Segundo o site Acorda Cidade, policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) abordaram Wellington em um veículo, no bairro de Lagoa Salgada, e o encontraram com 20 pinos de cocaína. O suspeito confessou que estava traficando e levou os agentes para a residência onde morava, na localidade conhecida como Estrada do Calundu.

No local, foram encontrados mais 89 pinos da droga, além de uma balança de precisão, maconha e uma submetralhadora artesanal municiada, que estava escondida debaixo de um colchão.

Wellington de Andrade, que será autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, foi conduzido para a DTE. O material apreendido também foi encaminhado para a delegacia

