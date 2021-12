Suspeito de injúria racial contra atriz diz que foi hackeado

Tiago Zanfolin, 26, preso em Brumado na quarta-feira, 16, suspeito de ter cometido ataques racistas contra a atriz Taís Araújo e a jornalista Maria Júlia Coutinho nas redes sociais alegou que é inocente, em depoimento à polícia. Segundo Tiago, o perfil dele foi hackeado.

"O que ele alega para se defender é tecnicamente impossível. Ele é o chefe desse grupo que comete injúrias na internet", afirmou o delegado Leonardo Rabelo, titular da 20ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Brumado). De acordo com Rabelo, os indícios são fortes de que as postagens partiram do computador dele, perceptíveis através do IP da maquina, uma espécia de "identidade", não apenas da conta dele nas redes sociais.

Tiago foi transferido para o Rio de Janeiro, onde o processo está instalado, e está à disposição da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática.

