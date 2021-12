Suspeito de iniciar incêndio em Jacobina é identificado

O suspeito por iniciar um foco de incêndio em Jacobina (a 330 km de Salvador) foi identificado na manhã desta sexta-feira, 20, pela Secretaria do Meio Ambiente da cidade.



Moradores da região informaram a identidade da acusada à secretaria, que não divulgou à imprensa. Na manhã desta sexta, a mulher se apresentou na sede do órgão e, em depoimento, explicou que queria queimar lixos que estavam em seu quintal, no bairro de Bananeira. As chamas se espalharam e, com a ajuda do vento, se alastrarem até o bairro Leader.



O fogo ficou próximo de várias residências em Bananeira, mas ninguém ficou ferido. Conforme a secretaria, boa parte do incêndio já foi controlada, resistindo apenas alguns focos em áreas de difícil acesso do bairro Leader. Nesta sexta, o combate continua sendo feito por brigadistas voluntários e membros da Secretaria de Meio Ambiente.



A mulher recebeu uma notificação da secretaria e o caso foi encaminhado ao Ministério Público (MP-BA).

Chapada

Há quase um mês vários focos de incêndio destroem grande parte da vegetação da Chapada Diamantina. A estimativa da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) é de que pelo menos 30 mil hectares já foram atingidos pelo fogo na região.



Só na Serra do Lacrau, em Ibicoara, foram 3.765 hectares queimados. Na última quinta, 19, o fogo foi extinto na área do Morro do Pai Inácio e em Campos de São João. Porém, surgiram novos focos em outras regiões: Seabra, Senhor do Bonfim, Pindobaçu e Jacobina.



A Secretaria ainda informa que existem focos no Morro do Barro Branco, na comunidade de São João, todos dentro do Parque Nacional da Chapada; além de Mucugê e Seabra, fora do parque. Também há um grande foco entre Jacobina e Pindobaçu.



Já Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra o Parque Nacional da Chapada Diamantina, informou nesta quinta, que ainda existia focos em Vale do Capão, por causa de difícil acesso; no Rio Mucugezinho; e do lado de fora do Parque Nacional, em Mucugê.

Conforme a Brigada de Resgate Ambiental de Lençóis (a 414 km de Salvador), nesta sexta, o incêndio ainda não foi debelado entre os municípios de Lençóis e Palmeiras; e no Morro do Barro Branco, no Vale do Capão. O clima quente e a vegetação seca favorecem o aparecimento das chamas.



O secretário do estadual do Meio Ambiente, Eugênio Spengler, anunciou a chegada de 40 bombeiros de Brasília especializados no combate a incêndios florestais nesta sexta, para ajudar no combate. Eles também vão trazer equipamentos.

Combate ao fogo na região entre Morro Branco e Rasão (Vale do Capão):

Jefferson Domingos Suspeito de iniciar incêndio em Jacobina é identificado

Investigações

A Polícia Civil do estado apura as causas dos incêndios. Os peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) chegaram na Chapada na manhã desta quinta, 19, e as investigações já foram iniciadas.

As apurações sobre as causas dos incêndios foram determinadas pelo governador Rui Costa, que sobrevoou as áreas afetadas pelo fogo na manhã da última terça, 17.

Alguns animais não resistiram ao incêncio na Chapada Diamantina (Reprodução | Facebook)

adblock ativo