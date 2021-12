Suspeito de incendiar delegacia de Amargosa é preso

O traficante Sérgio Cristiano Santos Galvão, o "Ferrugem", foi preso em casa, nesta terça-feira, 2, na cidade de Amargosa, no centro-Sul da Bahia.

Segundo informaçoes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE), Sérgio é suspeito de ser um dos autores do incêndio que destruiu a Delegacia Territorial (DT), no municipio, no dia 16 de julho de 2014.

Crsitiano foi autuado em flagrante durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, em cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Na operação, foram encontrados um revólver calibre 38, com seis munições intactas, 14 pedras de crack e três pássaros silvestres.

De acordo com a polícia, Sérgio é integrante da mesma quadrilha do também traficante Rafael Dias Reis, o Rafa do Alto, preso algumas horas antes, na mesma operação. Ambos são acusados de participar do assassinato de Ademilson dos Santos Souza, o Preto, em julho deste ano.

Ainda segundo policiais, o crime foi motivado pela disputa por pontos de venda de drogas na região. Sérgio ficará custodiado na carceragem da DT/Amargosa, à disposição da Justiça.

