Suspeito de homicídios que ostentava armas no WhatsApp é morto em Feira

Suspeito de participar de pelo menos sete homicídios, Françoise Nascimento Fernandes, 25 anos, foi localizado e morto na noite desta terça-feira, 10, em Feira de Santana (distante 110km de Salvador).

Com três mandados de prisão, Françoise divulgava vídeos e fotos no WhatsApp ostentando armas de fogo. E de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), após denúncias, o suspeito foi encontrado conduzindo um veículo e não obedeceu a ordem de parada, além disso atirou contra as guarnições.

Durante confronto, Françoise acabou ferido e foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu. Outro homem que estava no carro foi conduzido para prestar esclarecimentos.

No carro foram encontrados e apreendidos uma pistola austríaca calibre 40, carregador, munições, 52 porções de maconha e seis pedras de crack.

