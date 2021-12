Suspeito de homicídios em Porto Seguro é preso no sul do país

Um suspeito de cometer homicídios em Porto Seguro foi preso neste domingo, 9, na cidade de Porto Belo, em Santa Catarina. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça do município baiano em dezembro de 2015.

A polícia diz que Maikson Souza Correia, de 27 anos, é investigado por crimes praticados entre 2013 e 2015. Ele chegou a ser detido para averiguação em 2014. Na época, era suspeito de ter matado cerca de 15 pessoas, segundo informações do site Radar 64.

"Nesse período, Maiquinho, como é mais conhecido, comandava o tráfico de drogas no bairro Mirante. Após sua fuga, as atividades criminosas foram assumidas por seu irmão, Ivagno Soza Correia Júnior, o Pezão, morto em confronto com a PM no último dia 30", explica o tenente-coronel Anacleto França.

Maikson será transferido para Porto Seguro, onde ficará detido, aguardando o julgamento.

