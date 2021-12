Suspeito de homicídios em Jequié é preso em bar

Jessiel Miranda Campos, o "Bolo", de 28 anos, foi preso nesta sexta-feira, 7, por investigadores da Delegacia Territorial de Jequié (distante a 390 km de Salvador). Ele é suspeito de envolvimento em homicídios relacionados ao tráfico de drogas na cidade, localizada no norte da Bahia.

Ele foi capturado quando participava de um churrasco em um bar, na localidade conhecida como Rodovia Barragem de Pedra.

Jessiel estava com um mandado de prisão em aberto pela morte de Ronaldo Alves de Souza, o "Linho", morto com quatro tiros, quando saía de uma academia, no bairro Km 3. Segundo a Polícia Civil, dois estavam disputando o controle do tráfico de drogas na região.

De acordo com a delegada Ana Beatriz França, titular da DT/Jequié, Jessiel é investigado pela morte de um adolescente, na cidade de Cansanção, crime também relacionado ao tráfico de drogas.

Com passagens anteriores pela polícia, Jessiel ficará custodiado na carceragem do Complexo Policial de Jequié, à disposição da Justiça.

