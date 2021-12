Suspeito de homicídio em quatro cidades é preso em Ribeira do Pombal

Um homem suspeito de participar de diversos homicídios em quatro cidades baianas foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 16, na cidade de Ribeira do Pombal (a 289 quilômetros de Salvador).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), José Ires Silva Santos tem mandado de prisão em aberto por homicídios em Olindina, Cícero Dantas, Heliópolis e Ribeira do Pombal. Ele também é suspeito de participar de ataques a bancos e de ser braço direito de João Cleison Carvalho, o 'Didi', ex-Valete de Paus do Baralho do Crime da SSP.

José estava em um estabelecimento que comercializa bebidas alcoólicas quando foi surpreendido. Guarnições receberem uma denúncia anônima e cercaram a rua para prender o suspeito.

adblock ativo