Suspeito de homicídio e tráfico de drogas é preso no Lobato

Suspeito de atuar em uma quadrilha responsável por homicídios e tráfico de drogas na região do Subúrbio Ferroviário, Alisson Gonçalves da Silva, 19, foi preso na tarde do sábado,10, no bairro do Lobato.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a prisão ocoreu durante outra etapa da Operação Cavalo de Troia. Alisson foi alcançado próximo a linha do trem, no Lobato, perto do acesso para os Voluntários da Pátria. Com ele, foram encontrados 26 pinos com cocaína.

O jovem foi autuado na Central de Flagrantes. Ainda de acordo com a SSP, Alisson seria comparsa de Gleidson Silva Leite, o "Sabiá", preso no dia 30 de julho e de Diego dos Santos Pereira, o "Ovo", capturado no dia 6 de agosto, ambos em 2019.

O trio teria participado de diversos homcídios envolvendo rivais do tráfico e usuários com dívidas de drogas. A polícia continua procurando outros possíveis integrantes da quadrilha. Caso tenha alguma informação, a população pode denunciar através dos telefones 190 e 3235-0000.

