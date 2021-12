Suspeito de homicídio é preso por morte de traficante em Feira de Santana

Um jovem, suspeito de ter cometido um homicídio em maio deste ano, teve o mandado de prisão preventiva cumprido em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Francisnei Coutinho Nery, também conhecido como "Nei", 27 anos, é investigado pela morte do rival, o traficante Rafael de Jesus Santos.

Segundo informações divulgadas na tarde desta quinta-feira, 8, pela Polícia Civil, Nei foi localizado nesta quarta-feira, 7, na casa de familiares, na Fazenda Pindoba, no bairro Papagaio.

A motivação do crime, de acordo com o Fabrício Linard, titular da Delegacia de Homicídios (DH) do município, foi por disputa de quadrilhas por pontos de tráfico de drogas na cidade. O suspeito foi encaminhado para o Presídio Regional de Feira.

