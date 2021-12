Suspeito de homicídio é preso em zona rural de Paulo Afonso

Cícero Vieira da Silva, de 24 anos, foi preso nesta quinta-feira, 25, suspeito de cometer homicídios na zona rural de Paulo Afonso (a 476 km de Salvador).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito estava escondido no povoado da Baixa do Boi. Policiais foram ao local e, após buscas pela região, conseguiram prendê-lo.

Outro caso

Também na quinta, na zona de Paulo Afonso, a polícia apreendeu um revólver, duas espingardas de calibre 12 e 32 e munições em uma residência.

Segundo a SSP-BA, o dono da casa, identificado como Jarbas, foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Abaré e liberado após pagamento de fiança.

Armas foram encontradas dentro de uma casa em Abaré | Foto: Divulgação | SSP-BA

